السعودية اليوم / غرفة القصيم تواصل تقديم برامجها التدريبية عن بعد مجاناً



بريدة 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس

نفذت الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم خلال الشهريين الماضيين أكثر من 30 دورة ولقاء وورشة عمل مجانية بواقع 63 ساعة تدريبية و15.433 مستفيدًا ومستفيدة ، وشملت العديد من المجالات والمسارات, حيث تستمر الغرفة بتقديم الدورات واللقاءات وورش العمل المجانية عن بعد عبر الاتصال المرئي وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار

وأكد الأمين العام للغرفة محمد الحنايا حرص الغرفة وسعيها الحثيث على توفير السبل كافة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها وفقاً لما تطلبه المرحلة الحالية جراء الإجراءات الاحترازية وتحويل جميع أعمالها إلكترونياً مما يضمن الاستفادة الكاملة من خدمات وأعمال الغرفة.

وأشار الحنايا إلى استمرارية الغرفة بتقديم دوراتها ولقاءاتها عن بعد وفق حزمة من البرامج التي ترتكز على تطوير المهارات والقدرات وإيجاد الفرص وفق رؤى علمية متخصصة تضمن سلامة الأداء وجودة المخرجات وذلك بهدف استثمار الوقت واستغلاله بما يعود بالنفع العام في المستقبل.

مما يذكر أن غرفة القصيم تستمر بتقديم برامجها ولقاءاتها بمجالات عدة وبشكل مجاني وللمزيد زيارة موقع الغرفة الإلكتروني.

// انتهى //

16:08ت م

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بريدة 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسنفذت الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم خلال الشهريين الماضيين أكثر من 30 دورة ولقاء وورشة عمل مجانية بواقع 63 ساعة تدريبية و15.433 مستفيدًا ومستفيدة ، وشملت العديد من المجالات والمسارات, حيث تستمر الغرفة بتقديم الدورات واللقاءات وورش العمل المجانية عن بعد عبر الاتصال المرئي وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا المستجد covid-19.وأكد الأمين العام للغرفة محمد الحنايا حرص الغرفة وسعيها الحثيث على توفير السبل كافة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها وفقاً لما تطلبه المرحلة الحالية جراء الإجراءات الاحترازية وتحويل جميع أعمالها إلكترونياً مما يضمن الاستفادة الكاملة من خدمات وأعمال الغرفة.وأشار الحنايا إلى استمرارية الغرفة بتقديم دوراتها ولقاءاتها عن بعد وفق حزمة من البرامج التي ترتكز على تطوير المهارات والقدرات وإيجاد الفرص وفق رؤى علمية متخصصة تضمن سلامة الأداء وجودة المخرجات وذلك بهدف استثمار الوقت واستغلاله بما يعود بالنفع العام في المستقبل.مما يذكر أن غرفة القصيم تستمر بتقديم برامجها ولقاءاتها بمجالات عدة وبشكل مجاني وللمزيد زيارة موقع الغرفة الإلكتروني.// انتهى //16:08ت م0126

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