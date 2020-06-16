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الصحة السعودية تعلن تسجيل 4267 إصابة جديدة بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 16 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 41 وفاة و4267 إصابة جديدة بفيروس .

 

وبذلك يبلغ إجمالي الوفيات 1052 والإصابات 136315.

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وأكدت أن عودة الحياة لطبيعتها يحمل معه تقييما وتقديرا لأي مخاطر.

 

وأكدت أن هناك أنماطا لابد من مراعاتها، في المطاعم والأسواق والأماكن العامة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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