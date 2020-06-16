"تعليم الشرقية" يحصد "ذهبية" أولمبياد الخط والزخرفة 

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وأعربت مدير إدارة نشاط الطالبات عزيزة الغامدي عن شكرها وتقديرها لكل طالبة شاركت في هذه المسابقات الوطنية ولذويهن الذين لهم دور الكبير في دعم الطالبات لتحقيق هذه الإنجازات والنتائج التي توجت بالتميز الدائم.
وأكدت أن المنطقة الشرقية تملك سجلاً ذهبياّ في جميع المسابقات حيث حققت المنطقة العديد من المراكز الأولى والمتقدمة وتنافس لتحقيق أعلى المراتب كما تزخر بالمواهب المتعددة في جميع المجالات، مبينة أن تعليم الشرقية يعمل على اكتشاف المواهب والقدرات الإبداعية وإعدادها وصقل مهاراتها وتدريبها حسب نوع المهارة ودعم المقومات التي تُمكن الطالبة من المشاركة في المسابقات والأولمبيادات الوطنية.
ونوهت الغامدي، إلى أن التعاون بين الأسرة والمدرسة يعد المحور الرئيس في المشاركة مع توجهات الوزارة التطويرية التي تهتم بتحسين مخرجات ونواتج التعلم والاهتمام ببناء جيل يملك المهارات اللازمة ويشارك مع بقية مناطق المملكة أو على مستوى دولي في تلك المسابقات لرفع مستوى بناء الشخصية وتبادل الخبرات.
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