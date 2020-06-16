شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 177 عينة عطور ومستحضرات تجميل مخالفة للاحترازات بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل
وأكد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، استمرار الجولات الرقابية التي تقوم بها الفرق الرقابية التابعة للبلدية وذلك حفاظاً على سلامة المستهلكين، موضحاً أهمية تفادي استعمال عينات التجربة الموجودة في المتاجر والمحلات المخصصة لبيعها كونها متاحة لجميع زوار المعارض، الأمر الذي قد يتسبب بانتشار العدوى ونقل الأمراض، منوهاً بمنع استبدال واسترجاع مستحضرات التجميل والمواد الشخصية بعد الفتح.
ووجه المهندس الحسيني المراقبين للقيام بتكثيف الجولات الرقابية؛ للتأكد من تطبيق تلك الإجراءات، لافتاً النظر إلى أنه تم تشكيل فرق متخصصة من جميع الإدارات المعنية في البلدية لمتابعة التنفيذ والرفع بالتقارير اليومية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التكاتف مع البلدية، والالتزام بهذه التعليمات التي من شأنها الحفاظ على صحتهم والتبليغ عن أي مُنشأة تُخالف بالتواصل على مركز البلاغات 940 أو قنوات الأمانة الإلكترونية الرسمية.
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