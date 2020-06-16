متحدث الصحة : 50% من الحالات الحرجة لديهم أمراض مزمنة وثلثاهم يحتاجون للتنفس الصناعي

2020-06-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن 50 % من الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج في العناية المركزة لديها أمراض مزمنة، وهي فئة خطرة في الحصول على مضاعفات.

وأفاد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي اليوم أن ثلثا الحالات الموجودة في العناية المركزة، يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي وأفاد أن 80% أو أكثر من الحالات الموجودة في العناية المركزة ممن أعمارهم 30 عامًا فأكثر.

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ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (45723) حالة، من بينها (1910) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وكانت وزارة الصحة كشفت اليوم عن تعافي (1650) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (89540) حالة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (136315) حالة، توفي منهم (1052) حالة.

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