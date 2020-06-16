الطيران المدني : من تخطّت حرارته الـ38 لن يدخل المطار

2020-06-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

بالتزامن مع استمرار الرحلات الداخلية التي تم استئنافها يوم 8 شوال الجاري تواصل الهيئة العامة للطيران المدني التأكيد على أهمية تطبيق الاشتراطات الاحترازية قبل وأثناء دخول المطارات وحتى نهاية الرحلة.

وجدّدت الهيئة الدعوة للمسافرين إلى الإفصاح عن الحالة الصحية؛ مؤكدة أن من تجاوزت درجة حرارته الـ38 لن يسمح له بدخول المطارات أو الصعود للطائرات.

Advertisements

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تسعى وعبر منصاتها الإلكترونية إلى توفير حزمة من الإجراءات والتسهيلات للشركات والمستثمرين والمشتغلين في قطاع النقل الجوي، وتقوم الهيئة من خلال إجراءاتها الوقائية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (COVID-19) إلى تقديم نصائح وإرشادات بجائحة كورونا إلى جانب ما اتخذته من إجراءات وقائية للحد من انتشاره معتمدة في ذلك على الاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وتأتي تقديم الخدمات من الهيئة لمستفيديها ضمن مشروع التحوّل الرقمي الشامل لرفع مستوى الخدمات وجودتها وكفاءتها وتبسيط الإجراءات مع المحافظة الدائمة على تقديم الخدمات وتبادل المعلومات بشكل آمن وسليم معتمدة في ذلك على الاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وتقدم الهيئة الكثير من خدماتها وفق أحدث الأساليب التقنية وتعمل بشكل مستمر على تطوير خدماتها الإلكترونية وتحسينها ومواكبة التطورات في هذا المجال.

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر











تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19