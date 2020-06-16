- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم جامعة نجران تبدأ التسجيل لدورتي الأمن السيبراني وتطوير الذات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جامعة نجران تبدأ التسجيل لدورتي الأمن السيبراني وتطوير الذات
اعتبارًا من 01-11-1441هـ ولمدة شهر
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - نجران
أعلنت جامعة نجران – ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر – عن فتح باب التسجيل لدورتَي ” أساسيات الأمن السيبراني” و ” تطوير الذات” والتي تنطلق بتاريخ 01-11-1441هـ، وتستمر لمدة شهر.
وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم والمستمر أ.د. صالح بن نمران الحارثي بأن هذه الدورات تمثل المرحلة الثانية من برامج خدمة المجتمع الصيفية والتي تسعى الجامعة من خلالها إلى تطوير أفراد ومؤسسات المجتمع بمختلف أجناسهم.
وبيّن الدكتور الحارثي أن دورة “أساسيات الأمن السيبراني”، خُصصت للرجال والنساء، وهي تهدف إلى التعرف على المفاهيم الأساسية للأمن السيبراني والتي تساعد المتدرب على تطوير معرفته ومهاراته في هذا المجال، حيث ستتناول مقدمة عن الأمن السيبراني، والثغرات والبرمجيات الخبيثة، وكذلك علم التشفير، والتحقيق الجنائي الرقمي، وأمن الشبكات، إضافة إلى الهندسة الاجتماعية، وإدارة المخاطر المعلوماتية.
وتابع الدكتور الحارثي فيما ستتناول دورة ” تطوير الذات” – والتي خصصت للنساء – مهارات التخطيط الشخصي، والذكاء العاطفي في الحياة وبيئة العمل، وإدارة الأولويات، وكذلك مهارة حل المشكلات واتخاذ القرار، ومفاتيح الثقة بالنفس، ومهارات التفكير وإعداد السير الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية.
ودعا الدكتور الحارثي الراغبين والراغبات في التسجيل الدخول على الرابط الآتي واستكمال إجراءات التسجيل: (هنا).
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة نجران تبدأ التسجيل لدورتي الأمن السيبراني وتطوير الذات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.