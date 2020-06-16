توزيع إصابات كورونا الجديدة.. الرياض تتصدر بـ1629 والحالات الحرجة 1910

2020-06-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن تعافي (1650) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (89540) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (45723) حالة، من بينها (1910) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (136315) حالة، توفي منهم (1052) حالة.

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (4,267) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي: الرياض 1629، جدة 477، مكة المكرمة 224، الهفوف 200، الدمام 192، الخبر 152، القطيف 116.

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وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

وأشار متحدث الصحة إلى أن الازدياد في الحالات الحرجة يُربط بعدة عوامل من أهمها عدم أخذ الاحتياطات اللازمة، موضحًا أن 90% من الحالات الحرجة مسجلة في الرياض ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، ومحافظة جدة.

كما تم توزيع عدد من الحالات في عدة مدن سعودية كما يلي:

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