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التعاون الإسلامي: استهداف الحوثيين للسعودية انتهاك للقانون الدولي الإنساني

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2020-06-16

التعاون الإسلامي: استهداف الحوثيين للسعودية انتهاك للقانون الدولي الإنساني

أدانت هجمات الميليشيا ومن يساندهم بالمال والسلاح

متابعات الخليج 365 - واس

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أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة استمرار الاستهداف المتعمد للمدنيين الأبرياء في المملكة العربية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية، التي كان آخرها إطلاق صاروخ بالستي من محافظة صعدة باليمن باتجاه مدينة نجران تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضه وتدميره.
وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن استنكاره الشديد لاستمرار المليشيا الحوثية في الأعمال الإرهابية، معتبرا ذلك انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وجدد العثيمين إدانة منظمة التعاون الإسلامي للأعمال الإرهابية التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح، مشددا على تضامن المنظمة مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة إرهاب تلك المليشيا.



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