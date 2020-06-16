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قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إن 50% من الحالات الموجودة في العناية المركزة لديها أمراض مزمنة، وهي فئة خطرة في الحصول على مضاعفات.
وأضاف خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا بالمملكة: ثلثا الحالات الموجودة في العناية المركزة، يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي.
وتابع: 80% أو أكثر من الحالات الموجودة في العناية المركزة ممن أعمارهم 30 عاماً فأكثر.متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي
16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441 03:54 PM
قال خلال الإيجاز الصحفي اليوم: 80% أو أكثر منهم ممن أعمارهم 30 عاماً فأكثر
قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إن 50% من الحالات الموجودة في العناية المركزة لديها أمراض مزمنة، وهي فئة خطرة في الحصول على مضاعفات.
وأضاف خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا بالمملكة: ثلثا الحالات الموجودة في العناية المركزة، يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي.
وتابع: 80% أو أكثر من الحالات الموجودة في العناية المركزة ممن أعمارهم 30 عاماً فأكثر.
، "العبدالعالي": ثلثا الحالات الموجودة في العناية المركزة يحتاجون إلى تنفّس صناعي ،
المصدر : الخليج 365
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