، "العبدالعالي": ثلثا الحالات الموجودة في العناية المركزة يحتاجون إلى تنفّس صناعي ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال خلال الإيجاز الصحفي اليوم: 80% أو أكثر منهم ممن أعمارهم 30 عاماً فأكثر

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إن 50% من الحالات الموجودة في العناية المركزة لديها أمراض مزمنة، وهي فئة خطرة في الحصول على مضاعفات.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا بالمملكة: ثلثا الحالات الموجودة في العناية المركزة، يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي.



وتابع: 80% أو أكثر من الحالات الموجودة في العناية المركزة ممن أعمارهم 30 عاماً فأكثر.متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي