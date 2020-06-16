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سجلت ثلاث مدن، اليوم، نصف حالات كورونا المعلنة هذا اليوم، ومن بينها الرياض بـ 1629 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما شهدت مدينتان تسجيل 701 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4267 حالة إصابة جديدة، من بينها 477 حالة في جدة و224 حالة في مكة المكرّمة.الرياض فيروس كورونا الجديد
16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441 03:49 PM
شهدت مدينتان تسجيل 701 إصابة جديدة بالفيروس المسبب لمرض كوفيد١٩
سجلت ثلاث مدن، اليوم، نصف حالات كورونا المعلنة هذا اليوم، ومن بينها الرياض بـ 1629 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما شهدت مدينتان تسجيل 701 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4267 حالة إصابة جديدة، من بينها 477 حالة في جدة و224 حالة في مكة المكرّمة.
، بينها 1629 حالة بالرياض.. 3 مدن تسجل نصف إصابات كورونا في المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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