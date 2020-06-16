- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
بلغ إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ 89540 ألف حالة في المملكة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، اليوم، ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 1650 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، كما كشفت عن تسجيل 4267 حالة إصابة جديدة.فيروس كورونا الجديد
16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441 03:45 PM
بيان وزارة الصحة: تسجيل 4267 إصابة جديدة بالفيروس
بلغ إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ 89540 ألف حالة في المملكة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، اليوم، ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 1650 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، كما كشفت عن تسجيل 4267 حالة إصابة جديدة.
، 1650 حالة شفاء جديدة من كورونا في المملكة والإجمالي يقارب 90 ألفاً ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر 1650 حالة شفاء جديدة من كورونا في المملكة والإجمالي يقارب 90 ألفاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.