، سكان "الكامل": نعاني سوء شبكات الاتصال والإنترنت وشكوانا لم تجد صدى ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالبوا بحلول عاجلة وسريعة لإنهاء معاناتهم

اشتكى عدد من سكان محافظة الكامل، من انقطاعات متكررة لشبكات الاتصالات، وكذلك ضعف شبكة الإنترنت بشكل دائم في أرجاء عدة من المحافظة والمراكز التابعة لها.

وأكد الأهالي في شكواهم إلى أنهم يعانون من تدنٍ في الشبكة وضعف الإنترنت على مستوى المحافظة، لافتين إلى أنهم تقدموا بأكثر من شكوى في وقت سابق ولم يتم التجاوب معهم.

وأشاروا إلى أن المعاناة تزداد عند استخدام الإنترنت، في الشبكة التي تغطي أجزاءً من المحافظة والمراكز؛ شبكة ضعيفة بشكل مستمر، مطالبين شركات الاتصالات بحلول عاجلة وسريعة لمعالجة الشبكة وتفعيل شبكة الجيل الرابع، لإنهاء معاناتهم مع سوء شبكة الاتصال والإنترنت.شبكة الإنترنت محافظة الكامل