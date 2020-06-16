محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020، تسجيل 4267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 136315 حالة . وكشفت الوزارة عن تسجيل 1650 حالة تعافي جديدة ليصبح إجمالي حالات الشفاء 89540 حالة كما تم تسجيل 41 حالة وفاة "رحمهم الله" ليصبح إجمالي الوفيات جراء الفيروس 1052 حالة . وأكدت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 45723 فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 1910 حالة . 16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441 03:31 PM Advertisements "الصحة" تعلن تسجيل 4267 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 136315 0 10 27,701 "الصحة" تعلن تسجيل 4267 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 136315 أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020، تسجيل 4267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 136315 حالة . وكشفت الوزارة عن تسجيل 1650 حالة تعافي جديدة ليصبح إجمالي حالات الشفاء 89540 حالة كما تم تسجيل 41 حالة وفاة "رحمهم الله" ليصبح إجمالي الوفيات جراء الفيروس 1052 حالة . وأكدت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 45723 فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 1910 حالة . الكلمات المفتاحية ، "الصحة" تعلن تسجيل 4267 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 136315 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة" تعلن تسجيل 4267 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 136315 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.