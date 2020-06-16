- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بشدة، استمرار الاستهداف المتعمد للمدنيين الأبرياء في المملكة العربية السعودية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية، التي كان آخرها إطلاق صاروخ بالستي من محافظة صعدة باليمن باتجاه مدينة نجران تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضه وتدميره.
وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن استنكاره الشديد لاستمرار المليشيا الحوثية في الأعمال الإرهابية، معتبراً ذلك انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وجدد "العثيمين" إدانة منظمة التعاون الإسلامي للأعمال الإرهابية التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح، مشدداً على تضامن المنظمة مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة إرهاب تلك المليشيا.الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي
16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441 03:24 PM
"العثيمين" يعتبر الاعتداء انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بشدة، استمرار الاستهداف المتعمد للمدنيين الأبرياء في المملكة العربية السعودية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية، التي كان آخرها إطلاق صاروخ بالستي من محافظة صعدة باليمن باتجاه مدينة نجران تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضه وتدميره.
وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن استنكاره الشديد لاستمرار المليشيا الحوثية في الأعمال الإرهابية، معتبراً ذلك انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وجدد "العثيمين" إدانة منظمة التعاون الإسلامي للأعمال الإرهابية التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح، مشدداً على تضامن المنظمة مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة إرهاب تلك المليشيا.
، "التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق الحوثي صاروخاً بالستياً باتجاه نجران ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر "التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق الحوثي صاروخاً بالستياً باتجاه نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.