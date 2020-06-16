السعودية | منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخًا بالستيا على نجران

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:16 مساءً, 16 يونيو 2020 م المناطق - واس أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة استمرار الاستهداف المتعمد للمدنيين الأبرياء في المملكة العربية السعودية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية، التي كان آخرها إطلاق صاروخ بالستي من محافظة صعدة باليمن باتجاه مدينة نجران تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضه وتدميره.

وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن استنكاره الشديد لاستمرار المليشيا الحوثية في الأعمال الإرهابية، معتبرا ذلك انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وجدد العثيمين إدانة منظمة التعاون الإسلامي للأعمال الإرهابية التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح، مشددا على تضامن المنظمة مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة إرهاب تلك المليشيا.

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