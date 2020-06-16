شكرا لقرائتكم خبر عن برئاسة المملكة.. اجتماع استثنائي للجنة المرأة العربية غدًا والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة بأنه سيكون خلال الاجتماع تبادل أفضل التجارب بين الدول الأعضاء للتخفيف من حدة آثار أزمة فيروس "كورونا "على النساء والفتيات وعرض جهود الدول الأعضاء لأفضل التجارب والسياسات المتبعة على الصعيد الوطني لاحتواء الأزمة والتعامل معها.
وأشارت إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى عرض ومناقشة التقرير الصادر عن قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية بعنوان" الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية والتنموية لفيروس " كورونا -19 " الوضع الحالي والتصور لما بعد الكورونا" وخاصة الجزء المتعلق بالآثار السلبية االمنعكسة على النساء والفتيات .
ولفتت أبو غزالة الانتباه إلى أن الاجتماع سيخرج بعدد من التوصيات المهمة التي من شأنها المساهمة في التخفيف من الآثار الاجتماعية السلبية للوباء وتوفير الحماية للنساء والأطفال في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
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