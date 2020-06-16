شكرا لقرائتكم خبر عن للعام الثاني.. المملكة تحقق قفزات في مؤشر التنافسية العالمية والان نبدء بالتفاصيل

• مراقبون : التقدم للمركز الـ 8 بين دول العشرين .. وتحقيق المركز الثاني عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني

للعام الثاني على التوالي ، ورغم جائحة كورونا ، تستمر المملكة في تحقيق نتائج إيجابية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، حيث قفزت إلى المرتبة 24 بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية عالمياً.

وقال مراقبون إن المملكة سجلت التقدم الوحيد على مستوى الشرق الأوسط رغم الظروف الاقتصادية وجائحة كورونا، وصُنفت في المرتبة 8 على مجموعة العشرين .G20 وتفوق على على دول ذوات اقتصادات متقدمة في العالم مثل؛ روسيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والأرجنتين، وإندونيسيا، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا.

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وأكدوا تحسن ترتيب المملكة في 3 من أصل 4 محاور رئيسية للتقرير، حيث تقدم أداء المملكة في محور الأداء الاقتصادي من المرتبة الـ 30 إلى المرتبة الـ 20 ، و تقدم الأداء في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ 25 إلى المرتبة الـ 19، وتقدمت المملكة في محور البنية التحتية من المرتبة الـ 38 إلى المرتبة الـ 36.

وأوضحوا أن المملكة في المرتبة الـ 10 عالميًا في محفزات الاستثمار وفي مرونة الاقتصاد، والثانية عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني في الشركات ، والرابعة عالمياً في مؤشر قابلية السياسات الحكومية للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية

وقال وزير التجارة ماجد بن عبد الله القصبي في تغريدة على حسابه الرسمي : نبارك للوطن مواصلة التقدم للسنة الثانية على التوالي في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD 2020 وتحقيقها المرتبة 24 عالميًا بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية بالعالم، مسجلةً التقدم الوحيد في الشرق الأوسط، كما صنفت المملكة ولله الحمد في المرتبة 8 بين دول مجموعة العشرين.