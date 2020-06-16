شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تباشر التحقيق في نفوق أسماك بالقنفذة والان نبدء بالتفاصيل

باشرت وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع عدد من القطاعات التحقيق في أسباب نفوق أسماك بالقنفذة. وكانت إمارة مكة المكرمة أكدت اليوم الثلاثاء تشكيل لجنة من وزارة البيئة والمياه والزراعة وعدد من القطاعات للتحقيق في أسباب نفوق أسماك بالقنفذة .

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