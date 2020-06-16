تحسن أداء السعودية في 3 محاور من أصل 4 بتقرير التنافسية العالمية

2020-06-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

للعام الثاني على التوالي تحقق السعودية قفزات في مؤشرات الأداء الاقتصادي؛ سواء فيما يتعلق بمرونة الاقتصاد أو كفاءة البنى التحتية أو القدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وذلك بالرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

وبحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي تحسن ترتيب المملكة في 3 من أصل 4 محاور رئيسية للتقرير.

فقد تقدم أداء المملكة في محور الأداء الاقتصادي من المرتبة الـ 30 إلى المرتبة الـ 20 بمقدار 10 مراتب في حين تقدم أداء المملكة في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ 25 إلى المرتبة الـ 19 كما تقدم أداء السعودية في محور البنية التحتية من المرتبة الـ 38 إلى المرتبة الـ 36.

Advertisements

وبحسب تقرير التنافسية العالمي احتلت السعودية المركز الثاني عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني في الشركات والمركز العاشر في محفزات الاستثمار ومرونة الاقتصاد؛ كما جاءت في المركز الرابع عالميًا في مؤشر قابلية السياسات الحكومية للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية.

مما يذكر أن المملكة أدرجت رسميًا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD لأول مرة في عام 2017م، وقد بدأ التقرير يقيس أداء الدول الأكثر تنافسية في العالم منذ العام 1989م، كما يقوم بتحليل 337 مؤشرًا فرعيًا، لقياس جوانب مختلفة من القدرة التنافسية لــ 63 اقتصادًا.

ويُعد المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD مرجعًا مهمًا لدى المنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى، التي تعتمد في إجراء دراساتها على التنافسية بين الدول.

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر











تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19