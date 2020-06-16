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السعودية الثانية عالميًا في الأمن السيبراني والعاشرة في مرونة الاقتصاد
الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدمًا استثنائيًا بالمنطقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
احتلت السعودية المركز الثاني عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني في الشركات والمركز العاشر في محفزات الاستثمار ومرونة الاقتصاد؛ وذلك وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي.
كما جاءت المملكة في المركز الرابع عالميًا في مؤشر قابلية السياسات الحكومية للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية كما تقدّم أداء المملكة في محور الأداء الاقتصادي من المرتبة الـ 30 إلى المرتبة الـ 20 بمقدار 10 مراتب وهو تطور اقتصادي كبير.
وجاء في التقرير أن المملكة تُعد الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدمًا استثنائيًا على مستوى الشرق الأوسط والخليج العربي، كما صُنفت بحسب مؤشرات التقرير؛ في المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشرين G20، متفوقة بذلك على دول ذوات اقتصادات متقدمة في العالم مثل؛ روسيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والأرجنتين، وإندونيسيا، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا.
وأظهر التقرير أن ترتيب المملكة قد تحسن في ثلاثة من أصل أربعة محاور رئيسية يقيسها التقرير هي؛ محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ 30 إلى المرتبة الـ 20، ومحور كفاءة الأعمال وتقدمت فيه من المرتبة الـ 25 إلى المرتبة الـ 19، ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ 38 إلى المرتبة الـ 36.
ويهدف التقرير إلى تحليل قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية، والمحافظة عليها وتطويرها، ويعد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من أكثر التقارير شموليةً في تنافسية الدول، حيث يقارن بين 63 دولة على أساس أربعة محاور رئيسية هي؛ الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية.
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