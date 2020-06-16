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شفاء أكثر من 28 ألف حالة كورونا في الكويت

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2020-06-16

شفاء أكثر من 28 ألف حالة كورونا في الكويت

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجّلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 675 حالة شفاء من (كوفيد 19).

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 28206 حالات، مفيدةً أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وأواخر الشهر الماضي، أوضحت المنظمة الأممية من أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.



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