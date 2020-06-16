فيديو.. توضيح من الموارد البشرية حول العلاوة السنوية والخصم من الراتب

2020-06-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الوكيل المساعد في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عادل اليوسف، عن التغييرات التي طرأت على العلاوة السنوية والخصم من الراتب، في تعديلات نظام الخدمة المدنية.

وقال اليوسف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يا هلا” المذاع على “روتانا خليجية”، إن العلاوة السنوية كانت تُمنح في السابق في أول شهر محرم من كل سنة، وبعد صدور القرارات والأوامر التي تنظم العلاوة الدورية، أصبحت تُمنح في بداية السنة المالية.

وأضاف “تم تعديل النص الموجود في المادة 17 بناء عليه. وأصبح النص، أن العلاوة تُمنح في أول يوم من كل سنة مالية (أول يناير من السنة الميلادية)”، مشيرا إلى أن العلاوة نفسها لم يطرأ عليها أي تغيير، فما زالت بنفس شروطها السابقة.

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وحول الخصم من راتب الموظف، قال اليوسف: إن الجديد في الأمر، أنه كان في السابق إذا كان الموظف موقوفًا في دين يخص الحكومة أو غير الحكومة، يُصرف له راتبه الأساسي، وتم تعديل النص قبل سنتين على أن يُصرف للموظف الموقوف في الحقوق الخاصة نصف راتبه الأساسي.

وتابع اليوسف “كان لابد من تعديل جديد، وأصبح يُصرف للموظف الموقوف في دين خاص بالحكومة فقط راتبه الأساسي، أما إذا كان الدين لغير الحكومة، فيُصرف له نصف راتبه الأساسي».

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نشرت أمس الاثنين، توضيحًا للتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء بالقرار رقم (633) في 17 / 10 / 1441 هـ على نظام الخدمة المدنية.

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