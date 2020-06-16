محمد بن مسعود - الدمام - شملت مخيمات داخل الأحياء السكنية وأحواشاً عشوائية أعلنت أمانة منطقة الرياض إزالة تعديات بمساحة 2.2 مليون متر مربع في نطاق العاصمة. وقالت عبر حسابها في "تويتر": حفاظًا على الممتلكات العامة والخاصة.. #أمانة_منطقة_الرياض: لجنة مراقبة الأراضي تزيل تعديات بمساحة 2.2 مليون متر مربع في نطاق العاصمة، ورصدت مخالفات؛ منها إقامة مخيمات داخل الأحياء السكنية، وإنشاء أحواش عشوائية، وتشغيل كسارات دون ترخيص، ونقل الرمل الأحمر والأبيض. أمانة الرياض الرياض أمانة الرياض الرياض 16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441 02:34 PM Advertisements شملت مخيمات داخل الأحياء السكنية وأحواشاً عشوائية الرياض.. إزالة تعديات بمساحة 2.2 مليون متر مربع الرياض.. إزالة تعديات بمساحة 2.2 مليون متر مربع أعلنت أمانة منطقة الرياض إزالة تعديات بمساحة 2.2 مليون متر مربع في نطاق العاصمة. وقالت عبر حسابها في "تويتر": حفاظًا على الممتلكات العامة والخاصة.. #أمانة_منطقة_الرياض: لجنة مراقبة الأراضي تزيل تعديات بمساحة 2.2 مليون متر مربع في نطاق العاصمة، ورصدت مخالفات؛ منها إقامة مخيمات داخل الأحياء السكنية، وإنشاء أحواش عشوائية، وتشغيل كسارات دون ترخيص، ونقل الرمل الأحمر والأبيض. الكلمات المفتاحية ، الرياض.. إزالة تعديات بمساحة 2.2 مليون متر مربع ،

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