شكرا لمتابعة خبر عن إمارة مكة تكشف أول إجراء بعد نفوق أسماك ببحر القنفذة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكدت إمارة مكة المكرمة اليوم الثلاثاء تشكيل لجنة من وزارة البيئة والمياه والزراعة وعدد من القطاعات للتحقيق في أسباب نفوق أسماك ببحر القنفذة .

ونشرت الإمارة الفيديو الذي كشف نفوق الأسماك في البحر ، الأمر الذي يهدد بمخاطر بيئية وينذر بوجود نوع من التلوث أو الإعتداء أوغيرها من الأسباب التي قد تكون وراء الواقعة .