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إمارة مكة تكشف أول إجراء بعد نفوق أسماك ببحر القنفذة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكدت إمارة مكة المكرمة اليوم الثلاثاء تشكيل لجنة من وزارة البيئة والمياه والزراعة وعدد من القطاعات للتحقيق في أسباب نفوق أسماك ببحر القنفذة .

ونشرت الإمارة الفيديو الذي كشف نفوق الأسماك في البحر ، الأمر الذي يهدد بمخاطر بيئية وينذر بوجود نوع من التلوث أو الإعتداء أوغيرها من الأسباب التي قد تكون وراء الواقعة .

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