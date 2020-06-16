شكرا لمتابعة خبر عن إمارة مكة تكشف أول إجراء بعد نفوق أسماك ببحر القنفذة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أكدت إمارة مكة المكرمة اليوم الثلاثاء تشكيل لجنة من وزارة البيئة والمياه والزراعة وعدد من القطاعات للتحقيق في أسباب نفوق أسماك ببحر القنفذة .
ونشرت الإمارة الفيديو الذي كشف نفوق الأسماك في البحر ، الأمر الذي يهدد بمخاطر بيئية وينذر بوجود نوع من التلوث أو الإعتداء أوغيرها من الأسباب التي قد تكون وراء الواقعة .
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