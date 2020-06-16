شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خالد الزعاق: غدا أول أيام موسم التويبع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

وثق خبير الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد الزعاق، مقطع فيديو لليوم الأول لموسم التويبع حيث أوضح بأنه أخر نوءة الثريا وغدا أول يوم التويبع وسمي بهذا الإسم لانه تابع للثريا.

وتابع الزعاق بأن التويبع له علامات زراعية ومناخية وحشرية العلامات الزراعية هي نزول اللون كالعنب وبلح الغرة، والعلامات المناخية ظهور السحب من الناحية الشرقية، وهبوب الرياح الدائمة من الغبار والأتربة، وهو موسم سكون الأودية.