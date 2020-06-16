شكرا لمتابعة خبر عن مدى إمكانية إلغاء تموين طارئ والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول إلكترونيًا، اليوم الثلاثاء، مدى إمكانية إلغاء تموين طارئ.
وأوضح تطبيق توكلنا عبر حسابه بموقع تويتر: " إن تصاريح الخروج سواء تموين داخل الحي أو تموين طارئ أو مؤقت لسائق بعد الموافقة عليها لا يمكن إلغاؤه أو تعديله" .
وأشار إلى أن عدم الالتزام بالوجهة المحددة في تصريح التنقل أو أي أنواع التصاريح يعرض صاحبة للمساءلة؛ مضيفًا: " عند عدم الالتزام بالوجهة المحددة في التصريح ستكون عرضة للعقوبات النظامية من الجهات الأمنية".
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