شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى»: يجب تطوير منتجات إلكترونية تعليمية تناسب الطلبة ذوي الإعاقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، أنه على المركز الوطني للتعليم الإلكتروني تطوير وبناء منتجات إلكترونية تعليمية تتناسب مع احتياجات الطلبة ذوي الإعاقة وفق إمكانيات المركز.

وطالب المجلس، في قرار أصدره اليوم، المركز الوطني للتعليم الإلكتروني ببناء خطة استراتيجية بمؤشرات أداء واضحة تتعلق بالأهداف التي تم إنشاء المركز من أجلها، فضلًا عن إعداد معايير متخصصة لتنظيم الممارسات المتعلقة بالتعليم والتعلم الإلكتروني.

وأشار الشورى، إلى أنه على المركز الوطني للتعليم الإلكتروني إنشاء بنك للمنتجات والوحدات التعليمية والتدريبية بما يتيح للجهات التعليمية المتنوعة والأفراد إعادة استخدامها وفق الاحتياجات الخاصة لهم؛ إلى جانب التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتطوير وتنظيم برامج تعليمية تفاعلية قائمة على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.