شكرا لمتابعة خبر عن التحالف العربي يقصف أهداف حوثية في صنعاء وعمران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فهمي محمد (صدى): أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن قيامه بقصف جوي شديد ضد أهداف حوثية في صنعاء وعمران. أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن قيامه بقصف جوي شديد ضد أهداف حوثية في صنعاء وعمران. يذكر أن التحالف أكد يوم أمس أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية الصارمة والمناسبة لوقف هذه الأعمال الإرهابية التى ترتكبها مليشيات الحوثي.

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