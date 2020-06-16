شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى» يطالب صندوق التنمية العقارية بمراجعة عقود الممولين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على صندوق التنمية العقارية بالعمل على مراجعة عقود الممولين باستشارة قانونية لحماية المستفيد.
وطالب الشورى في قرار أصدره اليوم، صندوق التنمية العقارية بضرورة مراجعة الضوابط والشروط التي تتيح الاستفادة من برامجه، وتوحيدها بين المستفيدين من المواطنين والمواطنات دون تفريق.
وقال مجلس الشورى: " على صندوق التنمية العقارية توعية المستفيد بجميع أنواع عقوده المتاحة التي تبرم مع الممول وبيان ما يترتب على كل نوع من الالتزامات " .
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