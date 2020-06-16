شكرا لمتابعة خبر عن تمديد فترة القبول لبرامج الدراسات العليا بجامعة الملك خالد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):أعلنت جامعة الملك خالد عن تمديد فترة القبول على برامج الدراسات العليا (الدبلوم العالي - والماجستير – والدكتوراه) المدفوعة الرسوم وبعض البرامج الأخرى، عبر البوابة الإلكترونية للقبول، حتى يوم الثلاثاء 2 / 11 / 1441هـ, نظراً لكثرة الطلبات الواردة إلى عمادة الدراسات العليا بجامعة بتمديد فترة القبول.
وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا الدكتور أحمد آل فائع أن العمادة ستتيح التقديم لمن لم يتمكنوا منه وكذلك الذين لم يتمكنوا من أداء اختباري قدرات الجامعيين وكفايات اللغة الإنجليزية في البرامج التي تشترطها بسبب الإجراءات الوقائية الراهنة, مشيراً إلى أنه سيتم عكس نتائج هذه الاختبارات على النظام الإلكتروني للقبول من مركز " قياس " مباشرة في وقت سيتم تحديده لاحقاً, داعيًا الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على البرامج المتاحة وشروطها من خلال الرابط الإلكتروني :هنا
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