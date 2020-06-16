شكرا لمتابعة خبر عن الطيران المدني تنصح المسافرين بالإبلاغ عن حالتهم الصحية أثناء الحجز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): طالبت هيئة الطيران المدني عبر حسابها المسافرين بالإبلاغ عن حالتهم الصحية "أثناء عملية الحجز". طالبت هيئة الطيران المدني عبر حسابها المسافرين بالإبلاغ عن حالتهم الصحية "أثناء عملية الحجز". وأوضحت الهيئة عبر "تويتر" بأنه لن لن يُسمح لمن تخطّت درجة حرارته الـ 38 بدخول مطارات المملكة.

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