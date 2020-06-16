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مجلس الشورى يحسم موقفه من تعيين قاضيات بمحاكم الأحوال الشخصية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يحسم مجلس الشورى، يوم غد، موقفه من التوصية التى تم تقديمها بشأن تعيين النساء كقاضيات بمحاكم الأحوال الشخصية.

وكان عدد من أعضاء المجلس قد طالب في توصيات بتعيين قاضيات في محاكم الأحوال الشخصية نظرًا لكون أن قضاياها متعلقة بالزوجات والنفقة وحضانة الأطفال، مدعمين توصياتهم بأن تعيين القاضيات سيكون مناسب لتلك القضايا.

ومن المقرر أن يصوت المجلس، خلال جلسته المنعقدة غدًا، على التوصية المقدمة بهذا الشأن.

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