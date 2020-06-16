شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مصنع عسكري ينتج 30 طن سنويا لطلاءات مضادة للرصاص وصواريخ «كروز» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الرئيس التنفيذي لأحد المصانع العسكرية، بالمملكة صلاح العوبثاني، والتي من شأنها صناعة مواد الطلاء القادرة على إمتصاص الإنفجرات بأن المصنع ينتج 30 مليون طن سنوياً تغطي احتياجات المملكة ويتم تصديرها إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبين العوبثاني أن شركة "نيو كوت التابعة لـ" نيو كت العالمية تنتج هذه المادة التي تستخدم في حماية المنشآت النفطية والعسكرية لصد أي هجوم أو أخطار قد تواجهها.
وتابع بأن المصنع حالياً ينتج ثلث الطاقة الإنتاجية الكاملة فقط ولديه مساحة كافية لمد خطوط الإنتاج والوصول إلى 100 مليون لتر سنوياً، مبيناً أن شركة "نيو كوت العربية" هي إحدى 3 شركات عالمياً وأنها الوحيدة على مستوى الشرق الأوسط التي تنتج مثل هذه المواد العسكرية.
وأشار إلى أن المواد التي تنتجها الشركة متنوعة ومتوافقة لأي أسطح سواء خرسانية أو فولاذية، مبيناً أنه تمت تجربتها على أغلب المباني والمنشآت الحكومية والنفطية داخل المملكة.
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