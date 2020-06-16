شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. خبير عسكري: المملكة تعمل على تحييد الأسلحة النوعية الحوثية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الخبير العسكري والمحلل السياسي، العميد المتقاعد حسن الشهري، اليوم الثلاثاء، أن المملكة تمارس ضبط النفس في هذه المرحلة وتعمل على تحييد الأسلحة النوعية التابعة لمليشيات الحوثي الإيرانية.

وأوضح حسن الشهري، خلال مداخلة هاتفية له مع قناة الإخبارية، أن المملكة التزمت بالتهدئة التي دعت إليها الأمم المتحدة؛ بينما الحوثيون لم يلتزموا وهناك أكثر من 5000 آلاف اختراق من جانبهم تجاه المملكة، وخاصة في الثلاثة أسابيع الأخيرة.

وقال "الشهري" أنه تم استهداف وتدمير مستودعات ومخازن الأسلحة تابعة للحوثيين في صنعاء باليمن؛ لافتًا إلى أن إيران خلال السنوات الأخيرة حصلت على كميات كبيرة من الأسلحة الممنوعة وهربتها برًا وبحرًا إلى الحوثيين.