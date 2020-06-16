شكرا لمتابعة خبر عن جامعة بيشة تطلق خِدْمةً إلكترونية لتنظيم زيارات المراجعين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أطلقت جامعة بيشة ممثلة بمركز رعاية المستفيدين خدمة إلكترونية لتنظيم طلبات مواعيد المراجعة والزيارة للمستفيدين، ضمن الجهود المتواكبة مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا

وأوضح مدير المركز فرج بن علي الشهراني أن الخدمة تتيح للمستفيد الراغب مراجعة أحد قطاعات الجامعة، التقدم بطلب إلكتروني عبر المنصة على البوابة الإلكترونية للجامعة،مشيراً إلى استقبال 248 طلباً منذ عودة منسوبي ومنسوبات الجامعة إلى مقار العمل بعد انتهاء فترة التعليق، مبيناً أن المركز يهدف إلى تقديم خدمة سريعة للمستفيدين بجودة عالية لإنجاز معاملاتهم ومتابعة طلباتهم واستقبال مقترحاتهم.

وأكد أن معدل ساعات العمل للمركز المؤسَّس في عام 1440هـ بلغ 14 ساعة يومياً، بمعدل ستة آلاف مكالمة واردة شهرياً، وعدد تذاكر نظام تواصل الإلكتروني 956 تذكرة، ومعدل طلبات الخدمة عن طريق الواتساب 5400 رسالة شهرياً، وعدد الطلبات الواردة عن طريق البريد الإلكتروني 210 رسالة، كما بلغ عدد المستفيدين المخدومين عن طريق حساب تويتر 123 مستفيداً. لافتاً إلى أنه يمكن التواصل مع المركز من خلال الوسائل التالية: هاتف: 0176238888، واتساب: 0176238888، البريد الإلكتروني: [email protected]، حساب تويتر: @tawasulub ، والخِدْمات الإلكترونية من خلال الرابط التالي:هنا