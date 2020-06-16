شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة لطفلين في عسير عام 1933م والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): كشفت صورة نادرة عن لقطة توثق حقبة تاريخية لمنطقة عسير قبل 85عام وتحديداً عام 1355 هـ / 1933 م. كشفت صورة نادرة عن لقطة توثق حقبة تاريخية لمنطقة عسير قبل 85عام وتحديداً عام 1355 هـ / 1933 م. وأظهرت الصورة التي نشرتها دارة الملك عبد العزيز طفل وطفلة يجلسان في منطقة خضراء بعسير مرتديان القبعة وسط جمال الطبيعة وبساطة الأجواء آنذاك.

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