شكرا لمتابعة خبر عن مناسبة عائلية تتسبب في إصابة 15 مواطنًا بالفيروس في نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

شهدت منطقة نجران، إصابة 15 مواطناً ومواطنة بعد حضور شخص يحمل الفيروس المستجد دون أن تظهر عليه الأعراض لمناسبة عائلية.

وفي السياق نفسه، ارتفع عدد المخالطين إلى أكثر من 50 حالة بخلاف زملاء بعضهم في العمل؛ حيث أن بعض الحالات وضعها حرج ودخلت العناية المركزة، بحسب صحيفة "الوطن".

وفي التفاصيل، أصيب 5 أشقاء وشقيقتهم، وأحد هؤلاء حالته الصحية حرجة ويرقد في العناية المركزة، وكذلك أصيبت زوجة أحدهم وأبناؤه الثلاثة وعمهم وأربعة من أبناء عمومتهم، ولا تزال نتائج تحاليل بقية المخالطين قيد الانتظار.