شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح آلية تغيير البيانات للأشخاص المستقلين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، آلية وكيفية تغيير البيانات خاصة بالنسبة للأشخاص المستقلين بإنه في حال كان المستفيد فرداً مستقلاً يجب رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب وتشمل عقد الإيجار الموحد أو صك الملكية للسكن أو مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية، وفي حال عدم توفرها يتم إضافته كتابع لرب الأسرة”.

وكان حساب المواطن قد أودع في وقت سابق، 1.7 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الواحدة والثلاثون 78% والبالغ عددهم حوالي 12 مليون مستفيد.

وتابع خدمة المستفيدين عبر"تويتر" بأن ، إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعات السابقة بلغ قرابة 27 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 75 مليار ريال منها 502 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.