"الداخلية" تنشر فيديو تحرير المخالفات على مخالفي الإجراءات الوقائية بأسواق مكة والقصيم

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): نفذّت الجهات الأمنية جولات رقابية على الأسواق والمحلات الجارية بمنطقتي مكة المكرمة والقصيم ، للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الوقائية . نفذّت الجهات الأمنية جولات رقابية على الأسواق والمحلات الجارية بمنطقتي مكة المكرمة والقصيم ، للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الوقائية . وأظهر الفيديو الذي كشفت عنه وزارة الداخلية رقابة رجال الأمن على الأسواق وتحريرهم مخالفات لمن يتهاون في إرتداء الكمامة أو لا يلتزم بالمسافات لآمنة . كما أظهر الجولات التفتيشية على محلات وأسواق القصيم وتحرر المخالفات ومراجعة الإلتزام بالشروط الإحترازية .

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