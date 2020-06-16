شكرا لمتابعة خبر عن التعاون الإسلامي ترحب بتقديم المغرب مساعدات طبية إلى 15 دولة أفريقية للتصدي للجائحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بـالمساعدات الطبية التي قدمتها المملكة المغربية إلى 15 دولة أفريقية، من بينها عدد من الدول الأعضاء في المنظمة، من أجل دعم تدابيرها الرامية إلى التصدي لجائحة كورونا كوفيد-19 المستجد .

واشتملت المساعدات، على حوالي 8 ملايين كمامة و900 ألف غطاء للرأس و60 ألف سترة طبية، و 30 ألف لتر من المطهرات الكحولية و75 ألف علبة من "كلوروكين" و15 ألفا من "أزيتروميسين.

ويأتي هذا العمل التضامني في إطار تفعيل المبادرة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، في 13 أبريل الماضي، بوصفها نهجاً موجهاً نحو العمل لصالح البلدان الأفريقية.