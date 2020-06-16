شكرا لمتابعة خبر عن موضوعات يناقشها المؤتمر الصحفي لمستجدات الفيروس اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يستعرض المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عصر اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس " كورونا المستجد COVID19، التحليل البياني لنسبة المصابين بالأمراض المزمنة في العناية المركزة وأعمارهم.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مستجدات الخدمات الصحية والتدريب التطوعي، كما سيوضح إجمالي عدد الحالات المحلية المصابة بـ"كورونا" ونتائج الفحوصات، فضلًا عن الرد على الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية الدكتور خالد العبدالكريم، سيبين خلال المؤتمر كيفية محافظة الفرد على صحته وصحة أفراد أسرته من جائحة العدوى بالفيروس المستجد.