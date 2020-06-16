شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على شروط الإستيراد للمنشآت أو الأفراد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التجارة عبر حسابها " تويتر " عن اشتراطات المستحقين للحصول على تراخيص إستيراد السلع سواء منشأت أو أو أفراد.

وتابعت الوزارة بان شروط المنشآت التي يحق لها الإستيراد بأن تتقدم بطلب الحصول على ترخيص إستيراد بشرط إستيفاء المتطلبات اللازمة لكل منشأة بحسب نشاطاتها، وأن تكون السلع المستوردة ذات علاقة بالنشاط المسجل في السجل التجاري.

وأوضحت بان شروط الإستيراد للأفراد بأن تكون السلعة المستوردة لإستعملاته الشخصية وليست للبيع أو إعادة التوزيع وأن يكون المستورد مسموح بتداوله في المملكة وفق الأنظمة.