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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مجهولون يعتدون على أجهزة "ساهر" بطريق "محايل –البرك" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):اعتدى مجهولون على جهاز الرصد الآلي "ساهر " وأسقطوه على طريق " محايل – البرك " بمنطقة عسير ، الأمر الذي تسبب في ارباك عدد من السائقين نتيجة تجاوز بعضهم في السرعة مستغلين غياب الرصد .
وأكد مواطنون أن الطريق بدون لوحات لتوضيح السرعة ما يزيد من الخطر ، كما طالبوا بضرورة التوصل للمتهمين ومحاسبتهم لعدم الحفاظ على ممتلكات الدولة وتعريض حياة الآخرين للخطر .
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