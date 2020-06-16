شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مجهولون يعتدون على أجهزة "ساهر" بطريق "محايل –البرك" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

اعتدى مجهولون على جهاز الرصد الآلي "ساهر " وأسقطوه على طريق " محايل – البرك " بمنطقة عسير ، الأمر الذي تسبب في ارباك عدد من السائقين نتيجة تجاوز بعضهم في السرعة مستغلين غياب الرصد .

وأكد مواطنون أن الطريق بدون لوحات لتوضيح السرعة ما يزيد من الخطر ، كما طالبوا بضرورة التوصل للمتهمين ومحاسبتهم لعدم الحفاظ على ممتلكات الدولة وتعريض حياة الآخرين للخطر .