شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يستقبل طلبات الاعتراض على الدفعة 31 لشهر يونيو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): بدأ برنامج ‏حساب المواطن⁩، اليوم الثلاثاء، باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 31 لشهر يونيو 2020. بدأ برنامج ‏حساب المواطن⁩، اليوم الثلاثاء، باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 31 لشهر يونيو 2020. وأوضح البرنامج، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنه يتم تقديم الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط من هنــــــــــــا .

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