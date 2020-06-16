شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى» يطالب بدراسة تسديد تعويضات الأوقاف المنزوع ملكيتها لصالح مشاريع حكومية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر مجلس الشورى اليوم الثلاثاء قرارا يطالب من خلاله الهيئة العامة للأوقاف،بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة تسديد قيمة تعويضات الأوقاف المنزوعة ملكيتها لصالح المشاريع الحكومية بأراضٍ حكومية بديلة؛ لتتمكن الهيئة من إيجاد البديل وتنفيذ شروط الواقفين.

وتابع المجلس، بأنه على الهيئة العامة للأوقاف، التنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، وإعفاء الواقف من ضريبة القيمة المضافة عند اقتناء العقارات الوقفية.

وكان ذلك ، في الجلسة العادية الخامسة والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي انعقدت عن بُعد، برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.