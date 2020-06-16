طلاب «الملك فهد للبترول» يفوزون بمراكز أولى في مسابقات عالمية وإقليمية

حقق فريق طلابي من كلية هندسة البترول وعلوم الأرض بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المركز الثاني في المسابقة العالمية لجائزة (Imperial Barrel Award (AAPG-IBA للعام 2020 على مستوى جامعات العالم، والمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط.

وأوضح عميد كلية هندسة البترول وعلوم الأرض الدكتور عبدالعزيز الكعبي، أن المسابقة التي تنظمها الجمعية الأمريكية لجيولوجيي البترول (AAPG) عبارة عن مشروع تقييم حقل نفطي وإمكانية استغلاله وتحديد أماكن الحفر الاستكشافي المناسبة باستخدام أحدث طرق الاستكشاف والتنقيب عن البترول لتفسير المعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية، حيث كان من المقرر إقامتها على هامش المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لجيولوجيي البترول في مدينة هيوسن بولاية تكساس من 7 إلى 10 يونيو 2020، وبسبب جائحة كورونا، أقيمت المسابقة بشكل إلكتروني (عن بعد).

وضم الفريق أربعة طلاب من كلية هندسة البترول وعلوم الأرض، وهم محمد الدبيس، محمد نفيد، أرغا أغنايتوس، وفواز القحطاني، وأشرف على الفريق عضو هيئة التدريس بقسم علوم الأرض الدكتور خالد آل رمضان، والدكتور مهدي أبو علي من شركة أرامكو السعودية، مشرفًا احترافيًا.

وأكد الكعبي أن هذا الإنجاز يعكس سمعة الجامعة وتميز طلابها عالميًا، كما يظهر مدى تميز برنامج كلية هندسة البترول وعلوم الأرض وأن فريق الجامعة تفوق على فرق طلابية من الجامعات الأمريكية العريقة الست، التي تأهلت للمسابقة العالمية بعد منافسات محلية مع عدد من الجامعات الأمريكية الأخرى.

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وشارك 120 فريقًا من جامعات العالم في المسابقات المحلية، وتأهل منها (12) فريقًا للمسابقة العالمية من خلال العرض الشفهي عبر المنصة الإلكترونية يومي الجمعة والسبت الماضيين أمام لجنة محكمين وخبراء من الشركات النفطية العالمية، وقد حقق المركز الأول المعهد الفرنسي للبترول (أوربا).

ومن ناحية أخرى، فاز طالبان من قسم الهندسة البترولية في مسابقة الأوراق البحثية الطلابية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي نظمتها، مؤخرًا، جمعية مهندسي البترول (SPE)، حيث فاز الطالب إبراهيم جوما بالمركز الأول في فئة الماجستير، وفاز الطالب أمجد حسن بالمركز الثاني في فئة الدكتوراه.

وهنأ رئيس قسم الهندسة البترولية الدكتور ظافر الشهري الطالبين على فوزهما وأشاد بجودة الأوراق البحثية التي قدماها، ونافست الأوراق البحثية التي قدمها الطلاب من جامعات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفازت بالمراكز الأولى في هذه المسابقة، حيث شارك في المسابقة طالبان في فئة الماجستير وطالبان في فئة الدكتوراه.

وأشار إلى أن الطلاب الثلاثة الأوائل من كل فئة تأهلوا لمسابقة SPE الدولية التي ستقام في دنفر، كولورادو، والولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر القادم على هامش المؤتمر والمعرض الفني السنوي لجمعية مهندسي البترول (ATCE 2020).