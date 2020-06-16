مصادرة أكثر من 3.5 طن خضار وفاكهة تالفة بالمدينة المنورة

خلال جولات ميدانية على الأسواق..
نفّذت أمانة منطقة المدينة المنورة، 355 جولة ميدانية للرقابة على السوق المركزي للخضار والفواكه، والأسواق المؤقتة التي تم استحداثها في عدد من الأحياء لتداول الخضار والفاكهة.
وأسفرت الجولات الميدانية للأمانة عن مصادرة 3575 كيلوجرامًا من منتجات الخضار والفاكهة التالفة، ومصادرة 25 عربة نقل مخالفة.
وشدّدت أمانة منطقة المدينة المنورة على استمرار الجولات الرقابية بشكل يومي، لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية حفاظًا على سلامة الجميع، وتقيّد الباعة بالتعليمات النظامية المتعلقة بساعات العمل المحددة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بالباعة والمتسوقين وكذلك السلع الغذائية، وتطبيق أعمال التعقيم والتنظيف، وضوابط التباعد بين مرتادي الأسواق.
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