شرطة الرياض: القبض على خمسة يمنيين يتاجرون بشرائح الاتصال

ألقت شرطة الرياض القبض على خمسة أشخاص من الجنسية اليمنية من مخالفي نظام أمن الحدود (جميعهم في العقد الثالث من العمر)، وذلك بعد ثبوت تورطهم بتهيئة منزل بحي المرقب وسط الرياض للمتاجرة بشرائح الاتصال، بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

جاء ذلك، حسبما صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري.

وأضاف التويجري، أنه تم ضبط (652) شريحة لعددٍ من الشركات، و(4) أجهزة قارئ للبصمة بحوزة المتهمين.

وأوضح، أنه تم إيقاف المتهمين واتخذت بحقهم كل الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.