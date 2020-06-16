«الشورى» يطالب بتسديد قيمة تعويضات الأوقاف المنزوعة ملكيتها لصالح المشاريع الحكومية

طالب مجلس الشورى- في قرار أصدره اليوم الثلاثاء- الهيئة العامة للأوقاف، باتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات لضمان كفاءة الإنفاق والترابط والشمولية في الأنظمة التقنية.

كما طالب الشورى، الأوقاف، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة تسديد قيمة تعويضات الأوقاف المنزوعة ملكيتها لصالح المشاريع الحكومية بأراضٍ حكومية بديلة؛ لتتمكن الهيئة من إيجاد البديل وتنفيذ شروط الواقفين.

وأوضح المجلس، أنه على الهيئة العامة للأوقاف، التنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، وإعفاء الواقف من ضريبة القيمة المضافة عند اقتناء العقارات الوقفية.

Advertisements

جاء ذلك، في الجلسة العادية الخامسة والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي انعقدت عن بُعد، برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

اقرأ أيضا:

«الشورى» يطالب النيابة العامة برفع نسب النساء في التوظيف والابتعاث

«الشورى» يطالب بالإفصاح عن أسباب استمرار العمالة الأجنبية في بعض الأعمال والمحلات